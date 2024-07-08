У Покровську на Донеччині російські ракети влучили в підпримство: є жертви

Зранку 8 липня російські війська вдарили по Покровську на Донеччині. Внаслідок влучання у підприємтсво в місті загинули троє чоловіків.

Про наслідки ранкового обстрілу розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Українців також закликали не нехтувати сигналом повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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Російські війська обстріляли Покровськ

Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили зранку 8 липня по всій країні.

Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків,

– написав Філашкін.

За словами очільника ОВА, під вогнем опинилися і інші громади Донеччини. Наразі інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.

Окупанти здійснили масовану атаку 8 липня

Росіяни зранку 8 липня завдали удару по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Донецькій області. Загалом внаслідок ранкової атаки країни-агресорки по Україні, на жаль, загинуло близько 20 людей, близько півсотні – поранено.

За даними Повітряних сил, ворог бив балістикою, крилатими ракетами, зокрема Х-101, а також гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал", якими Росія обстрілює цивільне населення за допомогою МіГ-31К.

Президент України Володимир Зеленський показав пошкоджену російським ударом лікарню "Охматдит". Він повідомив, що під завалами перебувають люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.