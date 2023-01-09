Про це 9 січня повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Зазначили, що обстріл стався о 9:10.

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"Вранці російська армія вчинила черговий терор проти мирного населення — поранено дитину, загинули 2 жінки", – написали у прокуратурі.

Одна із загиблих була власницею м'ясної крамниці.



Ринок у Шевченковому / Фото Харківської обласної прокуратури

Правоохоронці зібрали докази

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 12:29 написав, що загинули жінки 50-ти та 60-ти років. Крім цього, він повідомив, що є 5 поранених.

За попередньою інформацією, для атаки загарбники використали ЗРК С-300 з території Бєлгородської області. Прокурори та поліцейські зафіксували наслідки збройної агресії Росії та зібрали речові докази.

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



Один з речових доказів / Фото Харківської обласної прокуратури

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