Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отметили, что обстрел произошел в 9:10.
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"Утром российская армия совершила очередной террор против мирного населения — ранен ребенок, погибли 2 женщины", – написали в прокуратуре.
Одна из погибших была владелицей мясного магазина.
Рынок в Шевченково / Фото Харьковской областной прокуратуры
Правоохранители собрали улики
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 12:29 написал, что погибли женщины 50-ти и 60-ти лет. Кроме этого, он сообщил, что есть 5 раненых.
По предварительной информации, для атаки захватчики использовали ЗРК С-300 с территории Белгородской области. Прокуроры и полицейские зафиксировали последствия вооруженной агрессии России и собрали вещественные доказательства.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Одно из вещественных доказательств / Фото Харьковской областной прокуратуры
Что происходит в Харьковской области: последние новости
- В одном из районов Харькова, в течение 9 и 10 января, СБУ будет проводить антитеррористические меры, к которым привлекут военную технику, вооружение и радиотехнические средства.
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