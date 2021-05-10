Палестина обстріляла Ізраїль ракетами – той стріляв у відповідь, є загиблі

Бойовики радикального руху ХАМАС – основного супротивника Ізраїлю на Близькому Сході – запустили ракети в бік південної частини країни. У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах бойовиків у Секторі Гази.

Як повідомляють ЗМІ, у Секторі Гази загинули 9 осіб, серед них троє дітей. Серед загиблих – один із бойовиків-офіцерів ХАМАСу.

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ХАМАС випустив 7 ракет

Протитанкова ракета була запущена з Сектора Гази в бік ізраїльської території. Згідно з інформацією в палестинських джерелах, була запущена ракета "Корнет". Пресслужба Армії оборони Ізраїлю зазначила, що обстріляли цивільний автомобіль на кордоні з сектором. Водій машини отримав легке поранення. Він доставлений в лікарню.

У відповідь Ізраїль запустив свої ракети. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Секторі Гази, загалом загинули 9 осіб, один із них – високопоставлений чиновник бойовиків.

Сили оборони Ізраїлю заявляють, що нинішнє загострення, ймовірно, триватиме щонайменше кілька днів. Там оголосили, що починають завдавати авіаударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази.

Довідка. Сектор Гази – це територія на березі Середземного моря, яку ООН виділила для арабської держави Палестини. З 1948 по 1967 вона була окупована Єгиптом, а після Шестиденної війни 1967 по 2005 – Ізраїлем. Зараз Сектором Гази керує ісламістське угрупування ХАМАС.

Напруження у День Ізраїлю

В Єрусалимі в ході зіткнень на Храмовій горі протягом 10 травня отримали поранення 305 учасників. Сім з них – у важкому стані. Нагадаємо, що влада Ізраїлю і раніше попереджала, що 10 травня – у День Єрусалима можливе загострення сутичок. Передував цьому тиждень заворушень біля Шхемських воріт, в районі кварталу Шейх Джар і на Храмовій горі.

Приводом для конфлікту стало рішення окружного суду про виселення 8 арабських сімей з їхніх будинків.

Що це за свято – День Ізраїля? В Ізраїлі 10 травня відзначається День Єрусалима. У 1967 році в цей день східна частина міста перейшла під контроль Ізраїлю після Шестиденної війни.



За традицією, в цей день в ізраїльській столиці проводиться "Марш з прапорами" ("Рікудо дгалім"), в якому беруть участь тисячі євреїв, в основному, представників релігійного сіонізму.



Дані з В Ізраїлі 10 травня відзначається День Єрусалима. У 1967 році в цей день східна частина міста перейшла під контроль Ізраїлю після Шестиденної війни.За традицією, в цей день в ізраїльській столиці проводиться "Марш з прапорами" ("Рікудо дгалім"), в якому беруть участь тисячі євреїв, в основному, представників релігійного сіонізму.Дані з newsru.co.il

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