Росіяни обстріляли власне село у Брянській області: в InformNapalm пояснили, для чого їм це

У ніч на 30 квітня росіяни обстріляли власне село Суземка у Брянській області. І на це є декілька причин.

У Брянській області двічі за ніч було обстріляно селище Суземка. Двоє людей загинули, ще 2 зазнали поранень. І це зробили самі росіяни.

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Чому росіяни обстріляли своє село

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm сказала, що окупанти зробили це заради створення картинки для російської пропаганди й щоб переорієнтувати увагу звичайних росіян від терористичного обстрілу багатоповерхового будинку в Умані.

Практика обстрілів з артилерії чи мінометів прикордонних селищ Брянщини та Білгородщини не нова. Вона постійно використовується р*шистами, щоб тримати в тонусі власне населення і створювати сюжети для пропаганди. Власне, ще за тиждень до повномасштабного вторгнення були зафіксовані чіткі докази, як росіяни обстрілювали власну територію з РСЗВ, щоб звинуватити Україну,

– мовиться в повідомленні.

Є ще одна причина – антипартизанські настрої

Ще однією причиною періодичних обстрілів Брянської області окупантами є своєрідна обробка місцевого населення. Річ у тім, що місцеві досить лояльно сприймають партизанські рейди "РДК" і зберігають листівки із закликом до повалення режиму Путіна. Тож наразі Кремль намагається прищепити місцевому населенню "антипартизанські настрої".

Хоча це дуже тонка межа і місцеве населення вже почало здогадуватись і обговорювати чутки, що їх обстрілює не Україна, а саме російська армія,

– уточнили в спільноті.

В InformNapapalm переконані, що аморфне населення в цих селищах "при певних обставинах" досить позитивно сприйме перехід частини території Брянської області до нейтрального статусу сірої зони чи навіть окремої агломерації, вільної від влади Москви.

Зауважимо, що російські загарбники продовжують обстрілювати тимчасово окупований Донецьк й звинувачують в цьому ЗСУ. Зокрема 28 квітня внаслідок російської терористичної атаки там загинули 7 людей, серед них 1 дитина. Окупанти цинічно влаштували цей обстріл після удару по будинку в Умані, щоб перемкнути увагу.