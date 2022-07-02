Деякі люди перебувають у важкому стані, серед них – діти, – Братчук про обстріл Сергіївки

Серед постраждалих унаслідок ракетного удару по Сергіївці Одеської області є 2 дітей. Станом на ранок 2 липня вони перебувають у важкому стані.

Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати постраждалих

Російська армія своїм смертоносним снарядом цинічно вбила 21 людину, ще 39 місцевих мешканців зазнали поранень. Про стан потерпілих розповів в ефірі національного телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє 24 канал.

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Деякі люди перебувають у важкому стані. Серед них 2 дитини. Сподіваюся, що нашим лікарям вдасться зробити все надможливе на сьогодні, щоб врятувати цих діточок і всіх інших поранених поставити на ноги,

– наголосив Братчук.

Він додав, що сьогодні в Одеські області оголошений день жалоби за загиблими 1 липня. Усі розважальні заходи та спортивні змагання заборонені. Крім того, на будівлях потрібно спустити державні прапори.

Що відомо про удар по Одещині

Уночі 1 липня російська армія запустила з літаків стратегічної авіації 3 ракети Х-22. Летіли вони у Білгород-Дністровський район Одеської області з Чорного моря.

Смертоносні снаряди атакували житлову 9-поверхівку та 2 бази відпочинку у селі Сергіївка. Одразу після удару кількість загиблих постійно збільшувалася, адже під завалами знаходили тіла.

В Офісі генпрокурора розповіли, що жертвою російського удару став 10-річний хлопчик. Серед постраждалих є діти віком 4 та 17 років.

На криваві дії держави-агресорки відреагували у Європейському Союзі. У канцлера Німеччини Олафа Шольца заявили, що це "не по-людськи та цинічно".

Дивіться відео про розбір завалів 9-поверхівки у Сергіївки: