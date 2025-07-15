Шостка знову зазнала повітряної атаки: постраждали медзаклад та житлові будинки

Сумська область уночі 15 липня була під атакою ворога з повітря. Ворог застосував ударні БпЛА та швидкісні цілі, про які попереджали Повітряні сили.

Ближче до ранку в Сумській ОВА повідомили про наслідки атаки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі У Запоріжжі, Миколаєві та Кропивницькому пролунали вибухи

Що відомо про атаку на Шостку вночі 15 липня?

Повітряну тривогу на Сумщині оголосили ще о 15:36 попередньої доби, 14 липня. Відтоді область зазнавала кількох ударів ворога з повітря.

Один із них стався близько 1 ночі. Повітряні сили тоді повідомили про швидкісну ціль на Шостку, а монітори писали про застосування російською армією, ймовірно, ракет С-300 чи С-400. Також була загроза від ударних безпілотників.

О 03:43 керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у соціальних мережах, що цієї ночі Шосткинська громада знову зазнала атаки. І у неї, на жаль, є наслідки.

Пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо відомо про одну постраждалу людину. Масштаби руйнувань наразі уточнюють, триває ліквідація наслідків.

Ворог не вперше атакує Шостку навіть за минулі кілька днів. Уночі 14 липня у Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків, пошкоджені десятки житлових і нежитлових будівель. А ввечері 12 липня там було щонайменше 5 вибухів, які спричинили поранення кільком людям.

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