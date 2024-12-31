Зазнали руйнувань об'єкти критичної інфраструктури: жахливі наслідки удару по Шостці

Росіяни вранці 31 грудня ракетами атакували місто Шостка на Сумщині. Поліція документує жахливі наслідки масованого удару.

Загалом місцеві чули приблизно 12 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Сумської області.

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Наслідки удару по Шостці від поліції

За даними поліції, унаслідок атаки зазнали руйнувань об'єкти критичної інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджені 12 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 освітні заклади, гаражі, паркани та інші господарчі споруди,

– встановили правоохоронці.

На опублікованих кадрах видно величезну вирву від російської ракети, а також вибиті вікна у будинках.

Точна кількість пошкоджень ще встановлюється. Профільні служби ліквідовують та документують наслідки чергового злочину Росії.

На щастя, станом на 11:00 про поранених даних не було.

"Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", – додав в ефірі телемарафону голова громади Микола Нога.

Наразі у місті працюють штаби з ліквідації наслідків обстрілу за адресами вулиця Шкільна, 1, вулиця Озерна, 29 (школа №8), вулиця Свободи, 38 (Центр естетичного виховання), школа №4.

Наслідки удару по Шостці / Фото поліції Сумщини та Суспільне Суми