У Слов'янську зросла кількість загиблих: під завалами ще шестеро людей

Російські окупанти вчергове обстріляли Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого було частково зруйновано багатоповерхівки. Також через це загинуло та було поранено чимало невинних людей.

У п'ятницю, 14 квітня, близько 16:00 ворог здійснив черговий терористичний акт, вдаривши по житлових кварталах в Слов'янську. Ймовірно, зробив він це ракетами С-300. Водночас усе, що відомо про постраждалих та загиблих, – читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Радниця глави Офісу Президента з питань комунікацій Дарія Зарівна близько повідомила, що, яку дістали з-під завалів,. Журналісти Суспільного уточнили з посиланням на ДСНС, що вона була 2020 року народження.Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив в ефірі національного телемарафону, що. Скільки саме – не уточнив, проте повідомив, що цю інформацію він довідався від глави ОВА Кириленка.Видання "Радіо Свобода" написало, що з-під уламків однієї з пошкоджених будівель

18:24 Очільник Донеччини Кириленко констатував, що станом на цей час відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Разом з тим існує імовірність, що під завалами перебуває ще 7 людей та 1 дитина.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція,

– йдеться в повідомленні.

Як Донецька область оговтується після обстрілу / фото ОВА

Інші деталі цієї атаки

Коментував цей теракт, зокрема, глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він проінформував, що у місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі школи №8.

Також він зазначив, що ворог влучив в три п'ятиповерхових будинки. Два з них – загорілися. Пожежники виїхали на місце події та згодом ліквідували полум'я.

Окрім того, не можна не згадати про те, що окупанти цього ж дня також обстріляли Краматорськ та Костянтинівку на Донеччині. За попередньою інформацією (станом на 18:00, 14 квітня), жертв немає.

Глава ОП Єрмак повідомив, що кількість пораненихГлава Донецької ОВА Павло Кириленко написав, що росіяни атакували Слов'янськ. Одразу стало відомо про