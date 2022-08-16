росіяни вночі обстріляли кілька мікрорайонів Слов'янська: горів кар'єр і постраждав гуртожиток
Джерело:фесбук Вадима Ляха
російські окупанти вночі проти 16 серпня вгатили по Слов'янську. Під ворожий вогонь потрапив мікрорайон Лісний.
На щастя, обстріли минули без трагічних наслідків. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав та не загинув.
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Деталі про обстріли Слов'янська
На жаль, вночі місто знову обстріляли. Гучно було на вулиці Барвінківській, Батюка. Горів кар'єр. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе,
– наголосив мер міста Вадим Лях.
Крім того, внаслідок обстрілів постраждав гуртожиток Донбаського державного педагогічного університету.
росіяни можуть активізуватися біля Слов'янська
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські війська вже невдовзі можуть активізуватися біля Слов'янська. Все для того, щоб відвернути увагу від ситуації на Херсонщині і перемістити фокус бойових дій на Схід України.
Попередні обстріли міста
Зранку 7 серпня, після кількох днів затишшя, загарбники вгатили по приватному сектору в центрі Слов'янська. Унаслідок обстрілів постраждала інфраструктура. 30 липня через обстріли путінських солдатів руйнувань зазнали автовокзал та сусідні будівлі.
Яка ситуація на Донбасі: головне
- За даними Генштабу, ворожі підрозділи намагаються покращити своє логістичне забезпечення на Слов'янському напрямку. Крім того, вони обстріляли райони Грушувахи та Вірнопілля.
- На Краматорському напрямку ворог веде наступ на Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар'ївку.
- Українські захисники відкинули росіян, коли ті наступали на Володимирівку – Бахмутське та Стряпівку – Соледар. Зараз бої точаться на напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне.
- На Авдіївському напрямку окупанти ведуть наступ на Старомихайлівку – Невельське, а ЗСУ намагаються їх відкинути.
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