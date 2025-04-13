Росія вдарила по будівлі Сумського університету: там була запланована дитяча вистава

Росія у неділю, 13 квітня, завдала смертельного удару по Сумах. Серед зруйнованих від прицільного удару по цивільних об'єктах у центрі міста – будівля Сумського університету.

Там у цей день була запланована дитяча вистава, повідомляє 24 Канал.

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Дітей запрошували на виставу про кохання

Дитяча вистава мала пройти у приміщенні конгрес-центру Сумського державного університету.

Маленьких мешканців міста запрошували переглянути виставу "Примхлива принцеса" – музичну казку про кохання.

Вона була запланована на 11:00, а вибух у Сумах пролунав о 10:17, за декілька хвилин – повторний.

Запланована дитяча вистава у Сумах / Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, що унаслідок удару було зруйновано будівлі Сумського державного університету. У конгрес-центрі навчального закладу регулярно проводили культурні та мистецькі заходи.

Окрім того, серед 32 жертв Росії є 2 дитини. За ними у багатьох містах та областях України оголосили Дні жалоби.

Також унаслідок російської атаки постраждали 99 осіб, серед яких – 11 дітей.