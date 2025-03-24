Ворог ударив ракетою по житлових кварталах Сум: кадри наслідків атаки

Росія вкотре вдарила по Сумах 24 березня. Під ракетним ударом опинився житловий квартал. На жаль, кількість поранених стрімко зростає.

Деталі зібрав 24 Канал з посиланням на ДСНС, поліцію й обласну прокуратуру.

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Як вигляд мають Суми після ракетного удару 24 березня

У прокуратурі зауважили, що в кварталі живе багато людей. А в поліції додали, що поранено понад 10 дітей.

На кадрах з місця видно великий стовп диму.

Суми після влучання 24 березня 2025 / Фото прокуратури і ДСНС

Вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. У деяких квартирах спалахнули пожежі. Також серйозних пошкоджень зазнала місцева школа,

– повідомили в поліції.

Служби евакуюють людей з будинку та виносять тварин / Фото ДСНС і поліція

Уже відкрили справу щодо воєнного злочину окупантів. ДСНС загасили дві пожежі.

Суми після ракетної атаки 24 березня: дивіться відео

Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють. На момент публікації новини відомо про 74 поранених, з них 13 дітей.