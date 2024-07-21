Зруйновані об'єкти теплозабезпечення, пошкоджені будинки: які наслідки обстрілу Сумщини

Зранку 21 липня російські війська вдарили по об'єктах Шосткинської громади на Сумщині. Внаслідок удару були зруйновані два об'єкти теплозабезпечення.

Місцевих мешканців закликали запастись водою та економно використовувати електроенергію навіть в часи подачі. Про наслідки обстрілу Сумщини повідомив міський голова Микола Нога.

Читайте також Росіяни передислоковують літаки "Ту" ближче до України: до чого готуються

Росіяни обстріляли Сумщину

Вранці по Шосткинському районі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару.

Сьогодні зранку, 21 липня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об’єктам критичної інфраструктури Шосткинської громади! Безпілотники зруйнували два об'єкти теплозабезпечення,

– написав міський голова Шостки.

Руйнувань також зазнали два житлових будинки та ряд приміщень соціального значення. Наразі аварійні служби вже проводять відновлювальні роботи.

, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Цієї ночі росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 39-ма ударними БпЛА типу із трьох напрямків.

ППО вдалося збити 35 ворожих "Шахедів". Керовані авіаційні ракети Х-59/69 також не досягли своїх цілей.