Росіяни обстріляли будинок багатодітної родини на Сумщині: загинула жінка
Джерело:Дмитро Живицький
Росіяни кожного дня обстрілюють українські міста, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян нашої держави. Зокрема, стало відомо, що внаслідок удару по Есманській громаді Сумської області загинула жінка.
Загарбники не відмовляються від ракетних атак та постійно тримають напоготові озброєння. Власне, у понеділок, 23 січня, глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти завдали удару по будинку, в якому проживала багатодітна сім'я.
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Скільки загалом людей постраждало
За словами Живицького, одна жінка загинула, а ще двоє людей поранено. Їм надають медичну допомогу.
Було 10 прильотів зі ствольної артилерії, один зі снарядів попав у оселю місцевих жителів. На цю мить (18:00 – 24 Канал) відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні,
– написав очільник області.
Водночас він лаконічно констатував, що про подробиці цього інциденту розповість згодом.
Обстріли українських населених пунктів росіянами: актуальне
- До цієї теми варто нагадати, що не так давно окупанти мінометним вогнем накрили прикордоння Сумщини. Внаслідок цієї ворожої атаки постраждав підліток, якому було всього 17 років.
- Окрім того, у Генштабі ЗСУ вранці 23 січня розповіли, яка ситуація на різних напрямках фронту. Там констатували, що ворог продовжує атакувати міста та села нашої держави.
- Скажімо, на Куп'янському напрямку загарбники обстріляли райони Петропавлівки, Табаївки, Синьківки, Крохмального, Куп'янська Харківської області, а також атакували Новоселівське та Стельмахівку, що на Луганщині.
- Не краща ситуація на інших напрямках ведення бойових дій. Зокрема, на Лиманському напрямку, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.
- Очевидно, що рано чи пізно, але російському військовому командуванню доведеться понести відповідальність за дії своєї злочинної армії.
- Також покарання стовідсотково відбуватимуть ті вояки ворожої армії, які виконували злочинні накази своїх командирів. До речі, не так давно розслідувачі назвали імена усіх причетних до обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі 14 січня.