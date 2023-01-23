Росіяни обстріляли будинок багатодітної родини на Сумщині: загинула жінка

Росіяни кожного дня обстрілюють українські міста, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян нашої держави. Зокрема, стало відомо, що внаслідок удару по Есманській громаді Сумської області загинула жінка.

Загарбники не відмовляються від ракетних атак та постійно тримають напоготові озброєння. Власне, у понеділок, 23 січня, глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти завдали удару по будинку, в якому проживала багатодітна сім'я.

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Скільки загалом людей постраждало

За словами Живицького, одна жінка загинула, а ще двоє людей поранено. Їм надають медичну допомогу.

Було 10 прильотів зі ствольної артилерії, один зі снарядів попав у оселю місцевих жителів. На цю мить (18:00 – 24 Канал) відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні,

– написав очільник області.

Водночас він лаконічно констатував, що про подробиці цього інциденту розповість згодом.

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