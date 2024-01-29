Окупанти обстріляли Сумщину: 3 людей загинули, пошкоджені будинки і ЛЕП

Російські загарбники вдарили по селищу у Шосткинському районі. Ця атака забрала життя трьох мирних мешканців, а також завдала руйнувань цивільній інфраструктурі.

Вдень 29 січня окупанти відкрили вогонь з мінометів та РСЗВ по селищу Зноб-Новогордське. Там пролунало щонайменше 20 вибухів.

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Зруйновані життя та будинки

Як розповіли у Сумській ОВА, ворог вбив трьох людей. Двоє загинули на місці. Одна людина через важкі травми померла по дорозі до лікарні. Ще відомо про одного пораненого.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено:

шість приватних житлових будинків;

господарчу споруду;

літню кухню;

приватний автомобіль;

відділення "Нової пошти";

промислове підприємство;

магазин;

лінію електропередач.

В ОВА зазначили, що обстріляне селище, розташоване за менш ніж 5 кілометрів від кордону з країною – агресоркою. Тому у 5-кілометровій зоні триває добровільна евакуація населення. Жителям небезпечних районів допомагають виїхати у більш безпечні.

Росіяни вбили останнього жителя села на Сумщині

60-річний Олександр Миколайович був останнім жителем прикордонного села Степок. Попри загрозу постійних обстрілів чоловік навідріз відмовлявся виїжджати та продовжував займатися домашнім господарством. Усі мешканці Степок евакуювалися раніше, тому пенсіонер проживав у селі сам.

Наприкінці січня окупанти вбили його. Вони вдарили ракетою по будинку чоловіка. За словами його сина, снаряд потрапив прямо у кімнату Олександра Миколайовича, побив кухню та сарай.

СБУ тим часом розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.