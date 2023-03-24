Росія вдарила по Сумщині своїм аналогом американських "розумних" бомб, – Defense Express
Джерело:Defense Express
Уночі 24 березня росіяни атакували Сумщину. Вони могли використати аналог американської "розумної" бомби JDAM-ER.
Журналісти Defense Express отримали фото уламків ворожих ракет. На світлинах можливо впізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня 2023 року.
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Росія могла вдарити по Сумщині "розумною" бомбою
Назва російського аналога американської "розумної" бомби – УМПК або ж універсальний модуль планування та корекції. Також зустрічається назва МПК.
Розробником цих бомб є НПО "Базальт". Зважаючи на збільшення випадків використання УМПК, Росія налагодила його виробництво.
Перше його бойове застосування, про яке відомо, відбулось по окупованому Донецьку. 13 березня ця авіабомба впала у північно-західному районі міста. За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, 24 березня росіяни здійснили скидання 11 плануючих бомб, частина з яких була саме аналогами JDAM-ER.
Росіяни використовують свій аналог "розумної" бомби / Фото Defense Express
Аналогічні уламки знайшли у самому Донецьку, де точно використовували УМПК, який перетворює звичайну 500-кілограмову фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією.
Про це говорить форма крил, а також кріплення. На фото видно, що модуль, в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу, вцілів. Це дозволить точно визначити систему навігації. Якщо вона складається лише з супутникової, можна буде протидіяти цим аналогам JDAM-ER шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем.
Проте найефективнішим засобом боротьби залишається саме знищення носіїв цих бомб. Також вкрай важливо дізнатися походження електронних компонентів, що може дозволити перервати канали їхнього постачання.
Про ці бомби стало відомо на початку року / Фото Defense Express
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Що відомо про атаку росіян на Сумську область
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Росія 24 березня атакувала Сумську область "Шахідами" та керованими авіаційними бомбами. Пуски дронів здійснювались з північно-східного напрямку.
- Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів – Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 випустили 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-31П.
- Окупанти здійснили масований обстріл Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад. Окрім ракет та "Шахідів", ворог вів вогонь з "Градів" та ствольної артилерії.
- Також Росія вночі атакувала Дніпропетровську та Одеську області. На Одещині знищили дві ракети Х-59. По Кривому Рогу ворог випустив відразу 6 "Шахідів".
- Окрім того, окупанти обстріляли з С-300 Костянтинівку в Донецькій області, влучивши в Пункт незламності. Унаслідок обстрілу загинули 5 людей.