Ворог прицільно бив по правоохоронцях: на Сумщині загинули двоє поліцейських

У Сумській області двоє поліцейських загинули внаслідок російського обстрілу. Ще 6 правоохоронців зазнали поранень.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів подробиці терористичного обстрілу росіян.

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Росіяни прицільно били по поліції: подробиці обстрілу на Сумщині

Клименко розповів, що обстріл трапився в момент, коли слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову.

Прицільно артилерією по правоохоронцях,

– уточнив міністр.

Він повідомив, що з-під завалів рятувальники дістали тіла двох поліцейських.

Співчуваємо родинам загиблих. Сумуємо разом з вами…,

– написав Ігор Клименко.

Крім того, поранень зазнали ще шестеро слідчих. Їм надають медичну допомогу.

Поліцейські не покидають цивільних навіть у найгарячіших точках. Постійно ризикують життям, залишаючись вірними Присязі. І сьогоднішня трагедія доводить, що це не просто слова,

– додав він.

Несумісні із життям поранення отримали підполковник поліції Новік Оксана Володимирівна та підполковник поліції Юрко Олег Миколайович. Вічна пам'ять.

Зазначимо, що лише за день до цього росіяни вбили ще двох людей у Сумській області.

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На Сумщині загинуло подружжя

У ніч проти 26 лютого росіяни випустили керовані авіаційні бомби по Юнаківській громаді. Окупанти обстріляли центральну вулицю, пошкодивши всі будинки, які на ній розташовані,

Внаслідок авіаудару загинуло подружжя, яке перебувало вдома.

Окрім Юнаківської громади, руйнування також зафіксовані й в інших громадах. Зокрема, пошкоджені чотири будинки, дитячий садок та згорів автомобіль. Інформації про травмованих чи загиблих більше не надходило.