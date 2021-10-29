Обстріл Трьохізбенки на Донбасі кваліфікували як теракт

СБУ кваліфікувала обстріл Трьохізбенки 27 жовтня проросійськими бойовиками як теракт. Внаслідок обстрілів пошкодження отримали 5 житлових будинків, без світла залишилось понад 200 хат.

Ці дії окупантів кваліфікували як терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки. Про це заявили слідчі СБУ.

Читайте більше Окупанти відкрили вогонь по населених пунктах на Луганщині: фото обстрілів

Обстріл Трьохізбенки кваліфікували як теракт

Слідчі СБУ відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт" за фактом чергового обстрілу цивільних об'єктів прифронтового села Трьохізбенка на Луганщині, вчиненого напередодні російськими окупаційними військами,

– заявили у відомстві.

Служба безпеки України встановила, що ворог:

ввечері 27 жовтня обстріляв населений пункт із забороненої мінськими домовленостями великокаліберних гармат;

через це пошкодження отримали 5 будинків місцевих мешканців, повністю зрунований приватний гараж;

окрім того, виникла пожежа, в результаті якої вигоріло 1,5 гектара сухої трави;

пошкоджено лінію електромереж, внаслідок чого без світла лишилися понад 200 будинків.

СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у кримінальній справі за фактом терористичного акту, який спричинив тяжкі наслідки.

За цією статтею винним загрожує ув'язнення від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такого.



Наразі слідчі СБУ документують обставини злочину та завданої шкоди, опитують свідків та очевидців, відпрацюють покази потерпілих.

СБУ кваліфікувала обстріл Трьохізбенки на Донбасі як теракт / Фото ООС, ОТУ "Північ"

До речі, тільки з початку 2021 року в Луганській області за фактами обстрілів території України, вчинених російсько-терористичними військами, СБУ відкрила вже понад 70 кримінальних справ.

Коротко про ситуацію на Донбасі