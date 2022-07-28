Обстріл тролейбуса у Харкові: медики сказали, у якому стані поранені

Ніч на 28 липня у Харкові та області знову пройшла неспокійно, прогриміла низка вибухів. На жаль, у регіоні троє людей поранені.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона поспілкувалась із медиками й дізналась, у якому вони стані. Також уже відомий стан постраждалих під час обстрілів росіянами громадського транспорту 21 липня.

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Так, минулої ночі у селі Рудянка Харківського району постраждав батько з 12-річним сином. У іншому районі ще один чоловік отримав важкі поранення. Лікарі зараз допомагають усім трьом.

Деталі обстрілу зупинки у Харкові

Разом з тим, декілька днів тому під обстріл окупантів потрапили зупинки громадського транспорту у Харкові, зокрема, одна ракета прямо влучила у тролейбус. Також 21 липня загарбники вгатили по ринку "Барабашово". Неподалік – зупинка громадського транспорту та станція метро.

Внаслідок атаки 21 людина поранена, серед них – 4 важких і 1 дитина. Крім того, двоє людей загинули.

Медики, які оперували дорослих та дітей розповіли, який зараз їхній стан.

Ті хворі, які були госпіталізовані після обстрілу станції метро "Барабашово" ще перебувають у лікарні. З травматологічного відділення людей вже виписали,

– сказав завідувач травматологічного відділення Ігор Спесивий.

Він також додав, що ще четверо людей зараз перебувають у реанімації із пошкодженнями органів черевної порожнини та грудної клітки. Їхній стан стабільний, але важкий.

Водночас у обласній дитячі лікарні розповіли, що стан постраждалої дитини наближений вже до середньої тяжкості. Дитина починає одужувати після операції.

Росіяни атакують Харківщину: останні новини

Повітряну тривогу у місті та області оголосили орієнтовно о 4 годині 27 липня, вже о 04:32 у місті пролунали вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про два "прильоти" по Індустріальному району місті.

Перед цим, у ніч проти 26 липня, росія знову атакувала Харків. Відомо, що ракети влучили в Слобідському районі міста. Російські окупанти пошкодили підприємство, багатоповерховий будинок та автосалон.

Вночі проти 25 липня окупанти вдарили по Чугуєву, що на Харківщині. У місті поцілили в Будинок культури, в якому були люди. На щастя, 4 вдалось врятувати. Проте 3 мертвих людей рятувальники витягнули з-під завалів, а ще одну людину шукають.

23 липня росіяни знову обстріляли Харків з "Гіацинтів". Тоді у двох місцях постраждав центр міста та заклад освіти.

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