Львів на межі – ракети влучили у важливі підстанції, – Садовий про ситуацію

У вівторок, 15 листопада, Росія вкотре завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни. Більшість регіонів залишилися без світла, проте вже зранку у Львові відновили електропостачання майже по всьому місту.

Мер міста Андрій Садовий в ефірі телемарафону заявив, що Львів перебуває "на межі". Окупанти вдарили ракетами по потужній електропідстанції. За його словами, вона критично важлива для міста, пише 24 канал.

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У Львові відновили електропостачання

Станом на 8:00 ранку у Львові відновили електропостачання майже по всьому місту. Крім того, відновили подачу води та опалення. На маршрути виїхали 57 трамваїв та 59 тролейбусів.

Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту.

Потрібно готуватися до зими

Очільник міста заявив, що попри систематичні ракетні удари по енергосистемі, у Львові ще є певні запаси електроенергії. Але, як зазначив Садовий, дуже важливо, аби Укренерго закупляло трансформатори, хоча і розуміє, що для цього потрібен певний час.

Міський голова закликав львів'ян готуватися до непростої зими, адже у будь-яку секунду можуть знову запровадити аварійні відключення.

В укриттях та школах міста облаштовують пункти обігріву. Садовий зазначив, що місто може тижня жити без газо- та електропостачання.

Для відновлення енергооб'єктів потрібні місяці

Як повідомив голова Львівської ОВА Марк Козицький, наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині 15 листопада, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні. За його словами, два з трьох ударів, які зафіксували у вівторок, це повторні удари по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури області.

Козицький стверджує, що усі три об'єкти зазнали критичних ушкоджень. Щоб повністю відновити роботу енергооб'єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8 – 12 місяців.

Наразі, за інформацією голови ОВА, одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів Львівської області. Усі профільні служби працюють над тим, щоб ця цифра зросла.

Також Козицький запевнив, що, порівняно з обстрілом у жовтні, цього разу місто краще підготували:

усі підстанції області обладнали додатковими захисними екранами;

мобільні оператори швидше змогли налагодити роботу в екстрених умовах – за допомогою дизель-генераторів;

підготували більше спеціальних автомобілів з гучномовцями, які інформували про завершення тривоги там, де не було електроенергії і, відповідно, не працювали електросирени.

Ракетний обстріл України 15 листопада: що відомо

15 листопада Росія завдала масовану ракетну атаку по Україні. Ворог випустив приблизно 100 ракет по містах України. Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено близько 15 об'єктів критичної інфраструктури. Також ворог вдарив і по житлових будинках Києва.

Мільйони українців залишилися без світла. Енергетики продовжують працювати. У кількох областях вже повністю відновили світло, однак, довелося запровадити екстрені вимкнення.

Окупанти обстріляли Печерський район Києва. Пошкоджено два житлові будинки. На місці удару виявили тіло загиблої жінки.

У Львові отримав серйозні поранення чоловік. Його вже прооперували. Постраждалий перебуває у важкому стані в реанімації.

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