Летіли 5 ракет: подробиці ракетної атаки росіян по Львівщині

У середу, 23 листопада, Росія вкотре вчинила масований ракетний обстріл території України. Дві ракети влучили в електростанцію у Львівській області.

Внаслідок ракетної атаки все місто було знеструмлено. Та, завдяки титанічній праці енергетиків, вже ввечері усі об'єкти критичної інфраструктури заживили.

До теми Львів вже зі світлом, водою і теплом, але планові відключення ще діють, – Садовий

Скільки ракет збила ППО

За інформацією очільника ОВА Максима Козицького, під час вчорашньої масованої ракетної атаки по Україні на Львівщину прилетіли 5 ворожих ракет. Три з них Сили Повітряного командування "Захід" збили.

Також Козицький додав, що на випадок екстрених ситуацій об'єкти критичної інфраструктури області забезпечені дизель-генераторами. Крім того, продовжують обладнувати усі об'єкти, які забезпечують життєдіяльність Львівщини, додатковими захисними екранами.

Які наслідки влучаннь

24 листопада на Львівщині за вказівкою "Укренерго" введені всі типи аварійних та погодинних відключень. Такі відключення світла запровадили й у сусідніх областях – Закарпатській та Івано-Франківській.

Важливо! 23 листопада Росія знову завдала масованого ракетного удару по українських енергооб'єктах. Ворог запустив близько 70 ракет, понад 50 з яких збили сили ППО.

Ракетні обстріли знеструмили низку регіонів, на АЕС спрацював аварійний захист. Зусиллями комунальників та енергетиків електропостачання вдається відновлювати, однак для стабілізації енергосистеми необхідні планові та аварійні відключення світла.

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Ракетний обстріл Львівщини 23 листопада: головне

Близько 14:00 львів'яни повідомили про декілька вибухів. У деяких районах міста зникло електропостачання. Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у Львівській області зафіксували два ракетні удари по електропідстанції.

Садовий розповів, що сьогодні львів'яни відчули серйозні проблеми, оскільки електропостачання фактично не було, а воду подавали за допомогою дизель-генераторів. Крім того, мер міста додав, що у Львові був зупинений громадський транспорт.

Проте ближче до вечора Андрій Садовий повідомив, що половина Львова вже з електроенергією, а водопостачання відновлено на 70%. І хоч частина будинків наразі забезпечена водою лише на перших поверхах, у владі повідомляють, що це тимчасово. Також наразі триває робота над відновленням теплопостачання.

У Львові є близько 6 тисяч укриттів, тисяча з них вже обладнана пічками, до того ж там є запаси дров та медикаментів. Також у Львові обладнані додаткові пункти обігріву.

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