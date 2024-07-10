"Цілі досягнуті": пропагандисти нахабно зловтішаються через удар по "Охматдиту"

Російські окупанти цинічно атакували мирні міста України 8 липня, забравши життя десятків людей. Один з ударів прийшовся по дитячій лікарні "Охматдит". Втім пропагандисти навіть атаку по хвори дітях назвали "штучною трагедією" та всіляко заперечували.

Кремлівський пропагандист Міхаїл Ходарьонок після ракетного удару по Україні цинічно заявив, що відсоток загиблих через обстріл "жалюгідно малий". Тому Росія продовжить такі дії "до настання потрібного ефекту", передає 24 Канал.

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Пропагандисти зловтішаються через обстріл

Міхаїл Ходарьонок визнав, що, можливо, удар по дітях і був "не надто гуманним", але війна нібито по-іншому вестися не може. Далі пропагандист традиційно звинувачував у всьому Захід, який нібито спровокував Росію до таких дій.

Апогеєм виступу "рупора Кремля" стали слова про нібито "малий відсоток смертності" і те, що "Росію немає в чому дорікнути". Мабуть, воєнний злочинець забув, що лише один удар 8 липня забрав життя понад 40 мирних людей, серед яких були діти.

Цинічний удар прокоментувала й пропагандистка Ольга Скабєєва. Обстріл лікарні вона назвала відповіддю Росії за нібито намагання України завдати шкоди їхнім об'єктам.

Цілі удару досягнуті, а в міноборони відкинули звинувачення, що Росія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах. Це не так,

– абсурдно збрехала Скабєєва.

Вона не забула нагадати про саміт НАТО та назвала його "черговою русофобською сходкою". Далі пропагандисти почали поширювати наратив, що влучання у житлові об'єкти, лікарню буцімто є результатом роботи української ППО. Хоча траєкторія польоту та уламки ракет це спростовують.

Тож абсурдність та цинічність російських заяв залишаються незмінними. У них вони переконують, що готові воювати "до останнього українця" та не приховують радості з приводу масованої атаки. Те саме роблять й пересічні росіяни, які в коментарях, удар по "Охматдиту" назвали "ювелірною роботою", а саму лікарню, в якій перебували сотні хворих дітей, – "військовим госпіталем".

Нагадаємо, що 8 липня окупанти запустили понад 40 ракет різних типів та атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.