У ворога чотири мети, – офіцер ЗСУ сказав, чому Росія активізувала атаки по Україні

Росія суттєво активізувала ракетні обстріли України та атаки дронів. З початку травня окупанти здійснили вже 17 повітряних атак на Київ.

Про це 24 Каналу розповів офіцер 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. За його словами, окупанти здійснюють або ракетні обстріли, або комбіновані удари, використовуючи і ракети, і дрони.

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Чому Росія активізувала удари по Україні

Як пояснив Березовець, російські окупанти активізували удари по Україні з чотирьох причин. Тут вплинули як і невдачі окупантів, так і особиста образа Владіміра Путіна.

Насамперед загарбники хочуть виснажити запаси української ППО та знищити її. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу знову поширював маячню про знищення комплексу Patriot, яку ніхто не підтвердив.

Друга причина – росіяни продовжують тероризувати мирне населення, щоб українці змусили владу піти на перемовини. А також – такі обстріли мають на меті відвернути увагу росіян від невдач на фронті. Адже, фактично, за останній рік загарбники повністю знищили та захопили лише два невеликих міста – Соледар та (майже – 24 Канал) Бахмут.

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Ще одна причина полягає у зовнішньополітичних діях Володимира Зеленського та української влади. Це однозначно дратує Путіна.

Це – 4 причина, про яку ніхто не говорить. Очевидно, що Кремль сильно турбується через діяльність української влади та Зеленського. Путіна особисто дратує, що до нього ніхто не їздить, окрім ідіота Лукашенка. Тому, почавши такі атаки з травня, він насамперед зриває візити західних лідерів в Україну,

– зауважив Березовець.

Попри це, з часом західні політики все одно продовжать приїздити до Києва.

Обстріли України: коротко