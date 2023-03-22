Зеленський відреагував на масовану атаку дронами по Україні

Вночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе, що призвело до жертв серед населення. Президент вказав на те, що Москва навмисно віддає накази про злочинні удари, хоч цинічно говорить про мир.

Володимир Зеленський зауважив, що реальний мир наближає лише успіх України на землі, у небі та в морі. А також повне дотримання санкційного режиму проти Росії.

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Росіяни вбили 3 людини у Київській області

Глава держави відреагував на обстріл України 21 та 22 березня.

Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари,

– сказав президент.

Що відомо про нічну атаку дронами