Зеленський відреагував на масовану атаку дронами по Україні
Джерело:Володимир Зеленський
Вночі росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе, що призвело до жертв серед населення. Президент вказав на те, що Москва навмисно віддає накази про злочинні удари, хоч цинічно говорить про мир.
Володимир Зеленський зауважив, що реальний мир наближає лише успіх України на землі, у небі та в морі. А також повне дотримання санкційного режиму проти Росії.
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Росіяни вбили 3 людини у Київській області
Глава держави відреагував на обстріл України 21 та 22 березня.
Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари,
– сказав президент.
Що відомо про нічну атаку дронами
- Вночі росіяни випустили по Україні 21 безпілотник, які злітали з Брянської області. Силам ППО вдалося збити 16 з них.
- У Ржищеві Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Київська ОВА повідомила, що станом на 8:15 ранку відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Проте у відомстві зауважили, що інформація уточнюється. Розбір завалів продовжується.
- У Хмельницькій області влучань немає, хоч там теж працювала ППО. Проте у Житомирській області пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.
- Також окупанти намагались атакувати Київ. У повітряному просторі навколо столиці було виявлено близько 8 ворожих БпЛА типу "Шахід" й усі вони були знищені.
- Перед цим росіяни випустили по Одесі 4 некеровані ракети X-59, 2 з них було збито, а ще 2 влучили в об'єкти цивільної інфраструктури. Є поранені.