Окупанти могли цілитися у важливі об'єкти на Заході країни: що відомо про нічну атаку "Шахедами"

У ніч на 25 травня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили їх усіх, проте у деяких регіонах уламки таки спричинили незначні руйнування.

Російські загарбники випускали по Україні дрони з північного та південного напрямків. Що відомо про нічну атаку читайте на 24 Канал.

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Сили ППО спрацювали на 100%

Вночі окупанти випустили по Україні 36 дронів ''Shahed-136/131". Спільними зусиллями оперативні командування "Захід", "Центр" та "Південь" збили усі цілі.

Найбільше дронів було спрямовано саме на західні області. У повітряному командуванні "Захід" уточнили, що атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' знищили 22 ''Шахедів".

Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави,

– припустили в Повітряних силах ЗСУ.

Натомість повітряне командування "Центр" збило 10 ворожих безпілотників. На Півдні сили ППО збили 4 дрони-камікадзе: 3 над Миколаївською областю та 1 над Одеською. Про факти падіння уламків або постраждалих у південних регіонах не повідомляли.

Непроста ніч. Продовжуючи тероризувати Україну, ворог використав 36 "Шахедів". Жоден із них не долетів до цілі. Дякую нашим силам ППО за 100%-й результат,

– написав Володимир Зеленський.

Це була 12 атака на Київ за місяць

Під час нічної атаки ворог традиційно намагався атакувати столицю. У КМВА повідомили, що це була 12 атака за місяць.

Ворог в черговий раз довів, що Київ залишається однією з найголовніших його цілей в цій війні. Після найдовшої паузи в травні – тривалістю 4 дні, рашисти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю в цьому місяці! Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси "Shahed",

– повідомили в КМВА.

У відомстві уточнили, що атака була масована. Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів.

Фактів влучань в області немає. Інформація про постраждалих також відсутня. Проте внаслідок падіння уламків загорілась лісова підстилка, пожежу оперативно ліквідували.

До Львівщини долетіли 10 дронів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі до області долетіли 10 "Шахідів". ПвК "Захід" в регіоні спрацювало на 100% – влучань в об'єкти нема, жертв чи постраждалих також.

Козицький подякував нашим захисникам і захисницям на різних напрямках, які відвернули загрозу. Окремо він подякував жителям області, які дотрималися інформаційної гігієни й не публікували своїх здогадок, бо це могло допомогти ворогу.

У Чернівецькій області уламки БпЛА пошкодили електролінії

Глава Чернівецької ОДА Руслан Запарнюк повідомив, над територією області сили ППО також знищили ворожий безпілотник. Проте о 04:18 в Дністровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражі, пошкоджено 3 житлових будинки.

Крім цього, в області уламками пошкоджено дві лінії електропередач. Через це від мережі відключені 140 абонентів у Дністровському районі.

Також відомо, що сили ППО працювали у Івано-Франківській. У Хмельницькій областях також лунали звуки вибухів, проте детальнішої інформації наразі немає.

Дивом ніхто не постраждав: наслідки руйнувань через уламки в Хотині

Уламки "Шахеда", який збили у Чернівецькій області, впали в Хотині. Вони пошкодили 3 приватні будинки. Тепер у помешканнях трьох сімей зруйновані стіни, вибиті вікна й двері, а один будинок взагалі залишився без даху. Люди дивом не поранилися. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки після падіння уламків "Шахеда" в Хотині: фото Суспільне та мер Хотина

Голова Хотинської громади Андрій Дранчук повідомив, що зараз встановлюють обсяги руйнувань. Надалі планується створити комісію, яка буде підраховувати завдані збитки, щоб виплатити людям компенсації. Глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк додав, що відшкодування за зруйноване житло може бути й за програмою єВідновлення.