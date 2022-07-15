Загинув від полум’я у машині, чекаючи бабусю: жертвою удару по Вінниці став маленький Кирило
Джерело:Суспільне
російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару по Вінниці. Ракети ворога забрали життя трьох дітей – серед них 8-річний Кирило Пяхін, який зі сім'єю втікав з окупованого Херсона.
Як розповіла тимчасова виконувачка обов'язків міського голови Херсона Галина Лугова, ідентифікувати особу хлопчика будуть за допомогою ДНК-експертизи.
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Кирило "потрапив у вогняну пастку"
Галина Лугова розповіла, що на момент вибуху хлопчик перебував у машині разом зі своїм дядьком. У підсумку чоловік потрапив до лікарні. Зараз уточнюють інформацію, чи була в авто ще одна людина.
Вони чекали бабусю, яка пішла у "Приватбанк". Бабуся залишилась неушкоджена. А маленький Кирило загинув від полум'я у машині. Його будуть ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи,
– розповіла ТВО міського голови.
Раніше повідомлялося, що мати хлопчика Маріанна Пяхіна вже здала зразок ДНК.
Голова Національної поліції Ігор Клименко пояснив, що хлопчик "потрапив у вогняну пастку" внаслідок займання авто. За словами Клименка, дядька дитини відкинуло вибуховою хвилею.
Куди звертатися херсонцям, які постраждали під час вибухів
Координаційний центр з питань переселенців з Херсонщини у Вінниці пропонує звертатись за допомогою херсонцям, які постраждали під час вибухів за адресою проспект Космонавтів, 30, кабінет 403.
Окрім цього, у місті відкрили гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. Щоб отримати необхідну інформацію, влада закликає телефонувати за наданими номерами – 050-222-03-26 або (0432) 59-42-00.
Кількість жертв внаслідок трагедії у Вінниці
Наразі у Вінниці вдалося ідентифікувати тіла 10 людей. Серед них – 4-річна Ліза. Тіла ще двох хлопчиків чекають на ідентифікацію. Так само досі не встановили особи 11 дорослих.
Загалом унаслідок атаки загинули 23 людини, 1 померла в лікарні. До лікарень госпіталізовано 80 поранених, серед них – 3 дитини.
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