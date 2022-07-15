Загинув від полум’я у машині, чекаючи бабусю: жертвою удару по Вінниці став маленький Кирило

російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару по Вінниці. Ракети ворога забрали життя трьох дітей – серед них 8-річний Кирило Пяхін, який зі сім'єю втікав з окупованого Херсона.

Як розповіла тимчасова виконувачка обов'язків міського голови Херсона Галина Лугова, ідентифікувати особу хлопчика будуть за допомогою ДНК-експертизи.

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Кирило "потрапив у вогняну пастку"

Галина Лугова розповіла, що на момент вибуху хлопчик перебував у машині разом зі своїм дядьком. У підсумку чоловік потрапив до лікарні. Зараз уточнюють інформацію, чи була в авто ще одна людина.

Вони чекали бабусю, яка пішла у "Приватбанк". Бабуся залишилась неушкоджена. А маленький Кирило загинув від полум'я у машині. Його будуть ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи,

– розповіла ТВО міського голови.

Раніше повідомлялося, що мати хлопчика Маріанна Пяхіна вже здала зразок ДНК.

Голова Національної поліції Ігор Клименко пояснив, що хлопчик "потрапив у вогняну пастку" внаслідок займання авто. За словами Клименка, дядька дитини відкинуло вибуховою хвилею.

Нагадаємо. Внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня Внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня трапилася масштабна пожежа на одній з автостоянок міста. Станом на 11:30 вогонь охопив щонайменше 50 авто.

Куди звертатися херсонцям, які постраждали під час вибухів

Координаційний центр з питань переселенців з Херсонщини у Вінниці пропонує звертатись за допомогою херсонцям, які постраждали під час вибухів за адресою проспект Космонавтів, 30, кабінет 403.

Окрім цього, у місті відкрили гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. Щоб отримати необхідну інформацію, влада закликає телефонувати за наданими номерами – 050-222-03-26 або (0432) 59-42-00.

Кількість жертв внаслідок трагедії у Вінниці

Наразі у Вінниці вдалося ідентифікувати тіла 10 людей. Серед них – 4-річна Ліза. Тіла ще двох хлопчиків чекають на ідентифікацію. Так само досі не встановили особи 11 дорослих.

Загалом унаслідок атаки загинули 23 людини, 1 померла в лікарні. До лікарень госпіталізовано 80 поранених, серед них – 3 дитини.

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