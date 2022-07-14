Йшли на заняття: у мережі опублікували останнє відео загиблої у Вінниці дівчинки та її мами
Внаслідок удару росіян по Вінниці загинула маленька дівчинка, яка йшла з мамою на заняття. За життя матері дитини борються медики.
О 09:38 мама вела доньку на заняття із раннього розвитку дитини. Потім у місто прилетіли ракети окупантів. На жаль, дівчинка загинула на місці.
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Мама дівчинки – в реанімації
Гендиректорка видавничого дому "Картель" Ірина Асман розповіла, що в епіцентрі обстрілу опинилися її співробітниця Ірина Дмитрієва разом з її маленькою донечкою. Зараз жінка перебуває в тяжкому стані в реанімації.
Дивіться останнє відео дівчинки з мамою:
Раніше повідомляли, що мати теж загинула разом із донькою. Проте згодом повідомили, що жінці відірвало ногу. За її життя борються лікарі.
Мама та дівчинка, що загинула у Вінниці / Фото з фейсбуку Ірини Асман
Ірина Дмитрієва з донечкою / Фото з телеграм-каналів
Що відомо про удар по Вінниці
- росіяни 14 липня трьома ракетами атакували цивільні об'єкти в центрі Вінниці. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей. Загалом окупанти випустили на Вінниччину 7 крилатих ракет, але 4 збила ППО.
- Окупанти використали ракети "Калібр" 3М-14Е. Кожна важить по 1770 кілограмів. Ці ракети можуть огинати рельєфи місцевості й уникати засоби ППО. Запускали їх з акваторії Чорного моря.
- На місці удару виникла велика пожежа. Спалахнули приблизно 50 автомобілів, половина з яких згоріла вщент.
- Загинула щонайменше 22 особи. Серед загиблих – троє дітей. Зникли безвісти ще 39 людей – з ними немає зв'язку.
- Понад 100 людей звернулося за допомогою в лікарні: 64 госпіталізували, 34 – перебувають у важкому стані. Ці цифри неостаточні, кількість жертв та постраждалих зростає протягом дня.
- Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомляв, що одна з ракет, яка влучила у Вінниці, спершу летіла до Житомира. Окупанти змінили траєкторію польоту.
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