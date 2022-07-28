Ворог вдарив 5 ракетами по Київщині: жертв після влучання у Вишгородському районі нема

російські окупанти зранку 28 липня здійснили масовий ракетний обстріл України з території білорусі. 5 смертоносних снарядів прилетіли у Вишгородський район Київської області.

Деталі про обстріл області розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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Влучно працювали сили Протиповітряної оборони, але були влучання в об'єкти інфраструктури у Вишгородському районі. Наразі даних щодо жертв і поранених у нас немає. На місці події працюють екстрені служби,

– зазначив Кулеба.

Зауважимо, звуки вибухів мешканці Київської області почули близько 5 години ранку. У той час була оголошена повітряна тривога. Місцеві телеграм-канали писали, що після вибухів у небі здійнявся дим.

Деталі про обстріл Київщини від Кулеби: відео

Тривожний ранок 28 липня: що відомо

Зранку 28 липня українцям двічі довелося спускатися в укриття, а мешканцям північних областей – тричі. А все тому, що білорусь вирішила "привітати" нас з Днем української державності. "Подарунком" стали 20 ракет по українських містах.

Окрім Київщини, влучання були також на Чернігівщині. У лісі біля Гончарівського "приземлилися" 9 смертоносних снарядів. На щастя, минулося без жертв.

Додамо, що вночі російська армія обстрілювала також Харківську та Дніпропетровську області, а також Миколаїв. Зокрема, у Чугуєві пошкоджень зазнали житлові будинки. А в Криворізькому районі знищений водопровід та газопровід.

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