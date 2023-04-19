Росіяни вгатили по Вовчанську: масштабна пожежа охопила 60 торгових павільйонів на ринку

Російська армія продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог масовано обстрілював цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, поранення отримали двоє людей, інформація про постраждалих все ще уточнюється.

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Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів,

– зазначив Синєгубов.

Що відомо про постраждалих

За його словами, внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.



Росіяни обстріляли Харківщину / Фото Олег Синєгубов

Крім того, у селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення отримала 18-річна дівчина. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Також внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку, її госпіталізували у важкому стані.

У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.

Наслідки обстрілу Вовчанська / Фото Харківської обласної прокуратури

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі

У ДСНС повідомили, що масований обстріл міста Вовчанська стався близько 22:00 18 квітня. Ліквідовувати наслідки пожежники та рятувальники виїхали відразу після припинення вибухів.

Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та МПО із селища Вільча виїхали відразу після припинення вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Вогонь охопив торговельний павільйон

Зазначають, що на місці події було виявлено 2 осередки горіння: на території приватного домогосподарства та на місцевому ринку.