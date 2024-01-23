"Де "залізяки", адреси готую": у суді зачитали чат коригувальника по Яворівському полігону

У Львові 23 січня продовжили розгляд справи коригувальника ворожого удару по Яворівському полігону. Мовиться про 74-річного колишнього працівника КДБ Олександра Косторного.

Цього дня у суді досліджували докази сторони обвинувачення. Варто зазначити, що внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону, за офіційними даними, загинули понад 50 військовослужбовців.

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У суді зачитали листування коригувальника по Яворівському полігону

Журналісти Суспільного розповіли, що під час судового засідання Галицького районного суду досліджували докази обвинувачення, зокрема телефон підсудного. Там прокурор зачитав листування коригувальника у телеграмі.

О 18:52 надходить повідомлення від контакту: "потрібні координати цього і будь-яких інших об'єктів". Наступне повідомлення: "Де можуть бути "залізяки" та іноземні "гриби"? Теж 18:52,

– зачитав прокурор.

За словами правоохоронця, у листуванні коригувальника просили адреси, фото та прив'язки до військових об'єктів у Львівській області. Водночас Косторний у чаті зазначав, що "готую все, що знаю".

У суді зачитали листування Косторного з ворогом / Відео Суспільного

Прокурор наголосив, що Косторний надсилав інформацію щодо Яворівського полігону двом адресатам. У повідомленні була детальна карта військової бази із зазначенням точного розташування гуртожитків, призначених для військовослужбовців.

Суддя згодом запропонував підсудному Косторному надати свідчення. Однак той відмовився від такої можливості, посилаючись на те, що не ознайомився з матеріалами справи, наданими прокурором.

У зв’язку з цим суддя оголосив перерву в розгляді справи. Наступне засідання призначили на 6 лютого.

Коригував удари по Яворівському полігону колишній КДБшник