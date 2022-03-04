Обстріл ЗАЕС є порушенням усіх міжнародних угод, – Міндовкілля

Російські бойовики обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, після чого спалахнула пожежа. Такі дії окупантів є порушенням усіх міжнародних норм.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Він закликав окупантів терміново припинити обстріл.

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Це порушення правил цивілізованого світу

"Агресія щодо ЗАЕС є порушенням абсолютно всіх світових угод, абсолютно всіх протоколів і домовленостей, які має цивілізований світ, зокрема правил ведення бойових дій", – наголосив він.

Що відомо про обстріл АЕС

Окупанти почали обстрілювати АЕС у ніч із 3 на 4 березня. В результаті їхніх цинічних дій спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу, наголошуючи, що Росія хоче повторити Чорнобиль. Тому Європа повинна нарешті прокинутися.

Станом на 5 березня 5:55 рятувальникам вдалось локалізувати вогонь. Наразі про постраждалих невідомо.

Через обстріли прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликає засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй.

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