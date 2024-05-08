Тупиковий шлях: Світан пояснив, чому росіяни атакували херсонську залізницю

У Херсоні під час ранкового обстрілу 8 травня було пошкоджено залізницю та залізничний вокзал. Через це поїзд Київ – Херсон тимчасово зупинятиметься у Миколаєві, а пасажирів вестимуть до кінцевого пункту призначення автобусами.

Таких дій варто було очікувати від росіян. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що для ворога важливі так звані "тупикові шляхи".

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Чому Росія атакувала залізницю в Херсоні

Окупанти далі намагатимуться поцілити в усі залізничні вузли, особливо такого рівня як Херсонський, адже він тупиковий.

Його хочуть знищити, розуміючи, що якщо після заходу авіації, ухвалять рішення про форсування Дніпра, тоді такі тупикові станції Україна використає для розвантаження військової техніки,

– розповів військовий експерт.

Вже зараз їх намагаються вивести з ладу. Тому це дуже небезпечно для мирного населення, особливо в Херсоні, Запоріжжі, Нікополі, Бериславі та взагалі вздовж лінії правого берега Дніпра.

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