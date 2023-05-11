Попередньо, працювали С-300: в облраді розповіли про нічний обстріл Запоріжжя

Окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя. В ніч на 11 травня під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, поки детальнішої інформації щодо обстрілу Запоріжжя 11 травня немає або її свідомо не розголошують.

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Найімовірніше, це були С-300

Як повідомив Лишенко, за попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу не було. Згодом органи влади оприлюднять офіційну інформацію щодо цієї ситуації.

Також немає точних даних про те, з чого саме стріляли російські окупанти по Запоріжжю. Однак, найімовірніше, це були ворожі ракети із зенітних ракетних комплексів С-300.

Ввечері 10 травня була інформація про вихід ворожого С-300 на позиції та можливі обстріли. Якщо пролунав лише один вибух, то це, найімовірніше, С-300,

– розповів Лишенко.

Лишенко розповів про обстріл Запоріжжя 11 травня: дивіться відео

Він додав, що інколи окупанти запускають потужніші ракети по Запоріжжю разом з С-300, щоб перевантажити українську ППО. Однак тут, судячи з усього, були лише ракети з С-300.

Яка ситуація на Запоріжжі: коротко