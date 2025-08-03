Росіяни підступно вдарили по рятувальниках на Запоріжжі
- Російські війська обстріляли Пологівський район на Запоріжжі, спрямовавши туди FPV-дрони.
- Постраждалих немає.
Росіяни продовжують підступні атаки на українців. У неділю, 3 серпня, вони вдарили по рятувальниках на Запоріжжі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про атаку на рятувальників у Запорізькій області?
Російська армія підступно обстріляла Пологівський район. Окупанти спрямували FPV-дрони по місту Гуляйполе.
Унаслідок ворожої атаки була пошкоджена автівка ДСНС.
На щастя, за попередніми даними, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що у середу, 30 липня, запорізькі рятувальники також потрапили під обстріл у прифронтовому місті Оріхів.
Росіяни цинічно обстріляли надзвичайників, коли вони усували загоряння після попередніх атак. Тоді теж постраждав пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники не травмувалися.
А у ніч на 29 липня російські війська завдали авіаудару по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі. Тоді загинуло 17 осіб серед засуджених. Ще 42 – отримали поранення, у тому числі й важкі.