Перед обстрілами представники росатома поспіхом покинули Запорізьку АЕС, – Енергоатом

росіяни протягом 5 серпня двічі обстріляли Запорізьку АЕС, яку окупували навесні. Перед цинічним обстрілом атомної станції її покинули представники росатома.

Представники росатома, ймовірно, знали про атаку на ЗАЕС

Другий обстріл Запорізької АЕС відбувся ввечері й було зафіксовано три "прильоти" безпосередньо на майданчик атомної станції. Представники росатома, яких росія відправила на ЗАЕС, перед обстрілом покинули станцію.

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Як зазначили в Енергоатомі, представники росатома поспіхом покидали станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака на Запорізьку АЕС.

Натомість український персонал ЗАЕС перебуває на місці та виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: що відомо

Перший обстріл Енергодара у п'ятницю, 5 серпня, відбувся після 14 години. Окупанти стріляли у бік Запорізької АЕС, внаслідок чого було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС.

Під час вечірнього обстрілу по Запорізькій АЕС також було зафіксовано три "прильоти". Окупанти влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомляється, що є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також окупанти обстріляли електропідстанцію "Луч" в Енергодарі, через що майже все місто залишилося без світла та води.

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