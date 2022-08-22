Внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС загинув водій авто, ще один чоловік в реанімації

Поблизу Запорізької ТЕС 22 серпня стався потужний вибух. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та постраждалий.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив загибель водія обстріляного в районі Запорізької ТЕС автомобіля. Смерть 44-річного чоловіка констатували на місці.

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Ще одного місцевого рятують лікарі

За словами мера, ще один чоловік 1996 року народження отримав серйозні поранення та нині перебуває в реанімації. За його життя борються лікарі.

Приносимо співчуття рідним та близьким загиблого. Сподіваємося на швидке одужання пораненого енергодарця,

– зазначив Орлов.

Нагадаємо, раніше міський голова повідомив, що мінометними обстрілами в Енергодарі 22 серпня було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку.

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