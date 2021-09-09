Багато постраждалих військових і обстріл вокзалу: на Донбасі нове загострення

На Донбасі чергове загострення – другий день поспіль окупанти масово гатять у сторону українських позицій. У результаті протягом 8 – 9 вересня постраждали 9 українських захисників. Крім того, під обстріл потрапила і залізнична станція на Донеччині.

Російські найманці знову активізувалися та масово стріляють у сторону позицій Збройних сил України.

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Є багато постраждалих внаслідок ворожих атак

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" протягом 8 вересня 2 українських військових отримали осколкові поранення. Їм надали першу медичну допомогу, після чого госпіталізували у лікарню. Стан здоров'я захисників – середньої важкості.

Того ж дня російські найманці обстріляли Кряківку. Українські бійці відкрили вогонь у відповідь – з незабороненої мінськими домовленостями зброї.

Після обстрілу захисників обстежили лікарі військово-медичного госпіталю. У результаті у 6 бійців діагностували акубаротравму. Для встановлення кінцевого діагнозу військових скерували до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові.

Акубаротравма – це наслідок контузії, розрив або пошкодження барабанних перетинок. Після цього перетинки заживають, але слух знижується через втрату еластичності перетинок. При важких наслідках людина або тварина може оглухнути.

Крім того, від кулі окупантів вже 9 вересня постраждав ще 1 український захисник. Це також сталося у зоні відповідальності угруповання "Схід". Бійця у важкому стані госпіталізували у клініку.

Окупанти обстрілюють залізничну станцію

Бойовики приблизно о 8:00 9 вересня почали гатити з важкого озброєння у сторону станції "Скотувата" Донецької залізниці. Снаряди там падають на відстані 2 кілометрів від станції.

Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Але задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 "Лиман" – "Скотувата" – "Лозова" та №6003/6004 "Ізюм" – "Скотувата" – "Святогірськ" обмежили до станції "Фенольна". Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях, а також стежити за оновленням інформації.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу