Нагадаємо, напередодні увечері росіяни вдарили дронами по Івано-Франківську. Внаслідок обстрілу загинули троє людей. Також у місті була пошкоджена щонайменше одна будівля.

До цього агресор також бив по передмістю Харкова. Ворог поцілив по будівлі продуктового магазину, унаслідок чого загинули та постраждали люди. Зокрема, поранення дістали діти. Через атаку там виникла пожежа.