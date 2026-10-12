Російські війська завдали ударів по Житомирській області. Ворог обстріляв обʼєкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Наслідки обстрілів Житомирщини

Обстріли північних районів області розпочалися ще з вечора 11 жовтня. Унаслідок ворожих влучань на об'єктах спалахнули пожежі, які підрозділи ДСНС ліквідували.

Ліквідація наслідків атак на Житомирщині / ДСНС

Зазначається, що роботу вогнеборців ускладнювала постійна загроза повторних атак, через що фахівці були змушені тимчасово відходити у безпечні місця та призупиняти роботи.

В ОВА уточнили, що інформація про постраждалих внаслідок атак не надходила.