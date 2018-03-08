Обстріл ресторану з гранатомету у центрі Києва: коментар поліції

Внаслідок пострілу з гранатомету у один із київських ресторанів і його подальшого займання поліція розпочала кримінальне провадження. Крім того, зараз триває розшук зловмисника.

Раніше сайт "24" повідомляв, що уночі проти 8 березня у самісінькому центрі Києва невідомі здійснили постріл з гранатомету у приміщення ресторану "Лео", внаслідок чого у сусідніх будинках повилітали вікна та у приміщення самого закладу громадського харчування сталося займання.



Внаслідок пострілу сталося займання приміщення ресторану

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Як переконує прес-служба Нацполіції у Києві, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

О 02:37 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Володимирській горить ресторан. На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум‘я. Згодом поліцейські опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеонагляду, які зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий та вистрілив із гранатомета. Сам тубус виявили неподалік від ресторану,

– додають правоохоронці.



Неподалік місця інциденту правоохоронці виявили тубус гранатомета, з якого стріляли

Зауважимо, що за фактом умисного знищення або пошкодженння майна розпочато кримінальне провадження. Поліція розшукує зловмисника.



У результаті вигоріло близько 50 квадратних метрів ресторану