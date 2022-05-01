Обстріли, авіаудари та спроби штурму: що відбувається на головних напрямках наступу ворога
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує наступати у Східній операційній зоні. Вороги обстрілюють українські позиції та стягують техніку в прикордонні з Україною райони.
Росіяни хочуть посилити ударний потенціал своїх військ. Для цього залізницею до прикордонних з Україною районів перекидають військову техніку, зняту зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті.
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Слобожанський напрямок
На Слобожанському напрямку противник продовжує обстрілювати Харків з авіації та артилерії. Вороги наступають у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.
До цих районів перемістили до 300 одиниць військової техніки та прибули близько тисячі мобілізованих з квазіреспублік на Донбасі. Також противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".
Донецький та Таврійський напрямки
На Донецькому і Таврійському напрямках тривають активні бої вздовж всієї лінії зіткнення. Українські позиції обстрілюють з авіації та артилерії.
- Лиманський напрям: вороги наступають у напрямку Кримки та Олександрівки.
- Попаснянський напрямок: окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Росіяни закріплюються на досягнутих рубежах та блокують наших військових.
- Курахівський напрямок: ворог пробує прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка – Новомихайлівка.
Південнобузький напрямок
Російські війська і далі прагнуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Також загарбники хочуть створити собі сприятливі умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг.
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Волинський і Поліський напрямки
Суттєвих змін тут немає. Підрозділи збройних сил Білорусі і надалі прикривають кордон у Брестській та Гомельській областях. При цьому залишається загроза ракетних ударів з білоруської території.
Сіверський напрямок
Ворожі підрозділи обстріляли наші позиції з території Брянської області.
Успіхи ЗСУ за добу: коротко
- Підрозділами протиповітряної оборони ліквідовано 9 повітряних цілей: два літаки Су-25 та сім БпЛА.
- Лише на території Донецької та Луганської областей відбили 9 атак ворога.
- Знищили в зоні ООС:
– 8 танків,
– одну артилерійську систему,
– 24 одиниці бойової броньованої техніки,
– одну спеціальну машину,
– п’ять автомобілів (два паливозаправники включно).
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