У Бєлгороді ранок почався неспокійно: росіяни стверджують про роботу ППО
У російському Бєлгороді знову було гучно. Повідомляють про нібито роботу ППО та збиття 4 ракет.
Про це заявив губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков. Що відомо про тривожний ранок у Бєлгороді – передає 24 Канал.
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Що відомо про наслідки роботи ППО у Бєлгороді
Губернатор повідомив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала ППО. Збили нібито 4 ракети.
Наразі відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої допомоги вирушила на місце подій.
Жінку зі струсом головного мозку бригада швидкої допомоги доставляє до лікарні. Відкритої рани немає. Стан середнього ступеня важкості. Вся необхідна допомога надається,
– зазначив Гладков.
Попередньо, уламками ракет також пошкоджені домоволодіння. Голова Бєлгородського району Владімір Пєрцев разом з оперативними та аварійними службами виїхав на місце.
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У Росії аварійно сів вертоліт
- Пропагандистські телеграм-канали 12 березня повідомили, що у Росії через "диверсантів" здійснив аварійну посадку вертоліт. Після його приземлення знайшли пошкодження.
- Зокрема відомо, що гелікоптеру довелося сісти через зрізаний болт на шасі. Несподіваний інцидент трапився в Красноярському краї на території Ванкорського нафтогазового родовища на одній із виробничих ділянок.
- Відомо, що на борту було три людини, ніхто не постраждав. Поліція з'ясовує обставини, "диверсанта", який пошкодив вертоліт, оголосили в розшук.