Чи можуть росіяни запускати тисячу "Шахедів" щоночі: відповідь офіцера ЗСУ

Військові оглядачі стверджують, що Росія тільки збільшуватиме кількість вироблених за місяць "Шахедів". Це помітно, судячи з останніх атак, які стають дедалі щільнішими.

Видання The Economist прогнозує, що росіяни можуть запускати щоночі по 1000 дронів. Як зауважив 24 Каналу офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, така кількість виглядає не надто реалістичною.

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Росія посилюватиме терор

За словами військового, 1000 "Шахедів" – це надто багато. Запускати стільки щоночі неможливо. Проте росіяни можуть поставити собі таке завдання і запускати 1000, наприклад, двічі в місяць. На жаль, це ймовірно.

Варто згадати, що на початку червня 2025 року на закритому засіданні в сенаті виступав заступник керівника Офісу Президента України полковника Павло Паліса. Він озвучив певні розвіддані, які потім з'явилися у ЗМІ. Мовиться про стратегічне завдання росіян окупувати території України на схід від Дніпра й відрізати нас від Чорного моря.

Сьогодні це неможливо, але якщо у нас будуть серйозні проблеми з армією, наповненням живою силою, рекрутингом людей, то така історія може статися. Наприклад, у 2025 році росіяни хотіли вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини. Це цілком ймовірно,

– сказав офіцер ЗСУ.

Зрозуміло, що Україна робить певні кроки для протидії. Наприклад, є пілотні програми щодо контрактів для людей 18 – 24 роки. Також відбулася реформа щодо закупівель у бригадах. Якщо раніше бригада мала 5 мільйонів гривень щомісяця на закупівлю дронів, то зараз цей бюджет зріс до понад 30 мільйонів на місяць. Так якісніше почала працювати закупівельна система в Збройних Силах.

Якщо підсумувати, то ворог накопичує сили, збільшуватиме виробництво дронів, буде тероризувати нашу країну. Адже влітку відбудеться так зване навчання "Запад – 2025" у Білорусі, яке минулого разу закінчилося повномасштабним вторгненням,

– зауважив Андрій Ткачук.

Україна намагається шукати рішення, проводимо важкі реформи, адже на четвертий рік війни вони не можуть даватися легко. Але поступово ми це зробимо, змінюючи підходи до управління в армії.

Нагадаємо, кілька днів поспіль Росія масовано атакувала Україну дронами. Наприклад, у ніч на 9 червня окупанти випустили 479 дронів. Вибухи лунали у низці областей, є постраждалі.