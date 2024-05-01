Треба бути максимально уважним: у який період росіяни найчастіше бʼють по Харкову
Росія щодня атакує Харківщину КАБами, які здатні долітати до цілей за лічені хвилини. Саме тому в Харкові та області дуже часто сигнал повітряної тривоги звучить або за мить до прильоту, або вже після нього.
Так відбувається в Харкові саме останні три дні під час обстрілів. Зокрема вранці 1 травня спочатку прозвучала повітряна тривога, за пів години – уточнення щодо можливого застосування КАБів, а ще за 3 хвилини ці бомби почали вибухати, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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У який час найважче
Важливо розуміти, що між повідомленням про застосування керованих авіабомб та до їхнього прильоту може минути усього від 3 до 10 хвилин. Якщо ж летить ракета С-300, то тоді сигнал тривоги може пролунати вже після її удару.
Це щодо Харкова, а в прикордонних областях час між сигналом повітряної тривоги та першими ударами може бути ще коротшим. Тому потрібно обов'язково реагувати на всі сигнали та повідомлення, особливо щодо загрози КАБів, швидко уходити з вулиці та ховатись у найближчому укритті,
– наголосила Черненко.
Ще кілька днів тому ворог атакував Харківщину переважно вночі та вранці. Проте останній час лунали вибухи об 10 ранку, а також ввечері – після 18. А 1 травня атака відбулась о 10:20.
Завжди непередбачувано
Не можна говорити, що у ворога є якась відпрацьована система, і можливо якось прорахувати, коли відбудуться удари. Атаки завжди непередбачувані.
Нічні обстріли – емоційно складніші, адже в цей час людина спить, вона розслаблена і не очікує атаки. Проте вранці та вдень удари також важкі, оскільки в цей час люди йдуть у справах або перебувають на своїх робочих місцях.
"Тому треба бути максимально уважним щодо сповіщень про удари, постійно моніторити ситуацію та знати, де розташоване найближче укриття – хоча б підземний паркінг чи крамничка, куди можна швидко", – наголосила Анна Черненко.
Більше про удари по Харкову
- Вранці 1 травня в місті пролунав вибух. Раніше попереджали про запуск керованих авіабомб.
- Пізніше мер міста повідомив, що стався "приліт" в приватний будинок на околиці міста. Також зазнали пошкодження десять приватних домогосподарств.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що влучання було зафіксовано в Київському районі Харкова. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
- Також внаслідок удару по Золочеву загинуло двоє та постраждало шестеро людей, зокрема, 11-річний хлопчик. Крім того, пошкоджені адміністративні споруди, будівля "Ощадбанку", понад 20 автомобілів, знищено приватний будинок.
- Також вранці 30 квітня росіяни атакували місто. Відбувся прильот в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі, яка розташована поруч.
- Ще одне влучання сталось в Холодногірському району. Було пошкоджено дві цивільні будівлі.
- На жаль, під час атаки загинув 24-літній чоловік, а 9 людей зазнали поранення та їх було госпіталізовано до медичних установ. Ще 6-м постраждалим медичну допомогу надали на місці.