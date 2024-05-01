Треба бути максимально уважним: у який період росіяни найчастіше бʼють по Харкову

Росія щодня атакує Харківщину КАБами, які здатні долітати до цілей за лічені хвилини. Саме тому в Харкові та області дуже часто сигнал повітряної тривоги звучить або за мить до прильоту, або вже після нього.

Так відбувається в Харкові саме останні три дні під час обстрілів. Зокрема вранці 1 травня спочатку прозвучала повітряна тривога, за пів години – уточнення щодо можливого застосування КАБів, а ще за 3 хвилини ці бомби почали вибухати, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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У який час найважче

Важливо розуміти, що між повідомленням про застосування керованих авіабомб та до їхнього прильоту може минути усього від 3 до 10 хвилин. Якщо ж летить ракета С-300, то тоді сигнал тривоги може пролунати вже після її удару.

Це щодо Харкова, а в прикордонних областях час між сигналом повітряної тривоги та першими ударами може бути ще коротшим. Тому потрібно обов'язково реагувати на всі сигнали та повідомлення, особливо щодо загрози КАБів, швидко уходити з вулиці та ховатись у найближчому укритті,

– наголосила Черненко.

Ще кілька днів тому ворог атакував Харківщину переважно вночі та вранці. Проте останній час лунали вибухи об 10 ранку, а також ввечері – після 18. А 1 травня атака відбулась о 10:20.

Завжди непередбачувано

Не можна говорити, що у ворога є якась відпрацьована система, і можливо якось прорахувати, коли відбудуться удари. Атаки завжди непередбачувані.

Нічні обстріли – емоційно складніші, адже в цей час людина спить, вона розслаблена і не очікує атаки. Проте вранці та вдень удари також важкі, оскільки в цей час люди йдуть у справах або перебувають на своїх робочих місцях.

"Тому треба бути максимально уважним щодо сповіщень про удари, постійно моніторити ситуацію та знати, де розташоване найближче укриття – хоча б підземний паркінг чи крамничка, куди можна швидко", – наголосила Анна Черненко.

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