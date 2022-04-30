Обстріли на Харківщині та ракетні удари на Донеччині: як минула ніч у регіонах
У більшості областей України ніч проти 30 квітня минула спокійно. Однак на Півдні та Сході тривали бої.
Тривожною ніч була у Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані Офісу Президента.
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Як минула ніч в областях України
Дніпропетровщина
Уночі в регіоні було спокійно, однак вже під ранок у село в Синельниківському районі прилетіла російська ракета. За попередніми даними, ніхто не загинув та не постраждав. Однак інформацію ще уточнюють.
Запоріжжя
Мешканці обласного центру змогли поспати спокійно. Однак в районі Гуляйполя тривали запеклі бої. Цілу ніч велися обстріли з артилерії.
Харківщина
Росіяни цілу ніч обстрілювали місто, найбільше – Салтівку. Відомо, що одна людина постраждала. Також росіяни обстріляли населені пункти в:
- Богодухівському,
- Ізюмському,
- Лозівському районах.
Луганщина
- 16 масованих артилерійських атак за добу;
- через це загорілися 20 будинків та 2 шкіл;
- інформацію про постраждалих уточнюють.
Донеччина
- По всій лінії фронту ворог завдавав авіаудари та гатив з артилерії;
- росіяни здійснили невдалі спроби прориву біля Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки;
- окупанти обстріляли Лиман;
- в Очеретинській ТГ почали самознищуватись міни, які розкидав "Смерч", вибухи продовжуються;
- у Маріуполі ситуація без змін.
Херсонщина
Ситуація залишається складною. Ворог продовжує бойові дії в самій області, а також веде вогонь по сусідніх. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених цивільних. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольськом та Кривим Рогом.Зверніть увагу! За даними Генштабу, ворог намагається піти у наступ на кількох напрямках. Однак російському війську не вдається просунутися. Адже Збройні Сили України дають їм потужну відсіч.
До теми дивіться відео про найгарячіші напрямки на фронті: