Розширили площу ударів КАБами: росіяни жорстоко атакують Харківщину

Росія щодня обстрілює Харківщину з різних видів зброї. Туди летять КАБи, "Шахеди" й ракети, а прильоти в одні й ті самі будинки фіксують дедалі частіше. Місцева влада закликає до евакуації.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зауваживши, що через російські удари є поранені серед цивільних. Крім цього, серйозно зруйнована інфраструктура, помешкання людей, автомобілі та різні підприємства на території області.

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Які населені пункти потрапили під удар

Окупанти зранку 19 березня атакували Козачу Лопань, що на півночі Харківської області. Спершу вони вдарили по селищі КАБом, а вже наступного дня знову запустили дві керовані авіаційні бомби по приватному сектору.

Все це призвело до серйозних руйнувань, пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, дорожнє покриття. На жаль, поранень зазнав цивільний чоловік віком 56 років. Його дуже посікло уламками. Зараз він у лікарні у стабільному стані.

Можна констатувати, що росіяни розширили площу своїх ударів, а тепер від КАБів потерпає ще один регіон Харківщини. Якщо раніше постійно говорили про Куп'янщину, Вовчанськ, частково Золочівщину, то тепер це ще й Дергачівщина. Це ті місця, по яких колись стріляли з танків, артилерії, а тепер вони перебувають під ударами авіабомб.

Окрім КАБів – "Шахеди" й ракети

Упродовж 19 березня під ударами росіян було близько 20 населених пунктів. Їх обстрілювали з різних видів озброєння. Наприклад, село Мокра Рокитна ще раніше атакували "Шахедами", там постраждало аграрне підприємство. Тепер по населеному пункту вдарили ракетою.

Окупанти дотримуються досить дивної тактики. Вони не шкодують для ударів навіть по невеликих підприємствах своїх дорогих ракет. На щастя, там обійшлося без жертв.

Вже традиційно під атаками перебуває Куп'янськ. Упродовж 19 березня по місту влучили з РСЗВ "Ураган". Через це пошкоджені будинки, магазини, автомобілі. Сума збитків досить велика.

Ще одна частина Харківщини, яка часта потерпає від ударів, – це прикордонна Одноробівка. Там ворог обстрілює зруйновані будинки, з яких вже виїхали люди. Часто трапляється, що він розбиває те, що вже і так було повністю розбитим.

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