Ворог застосовує щодо Харкова тактику "каруселі": у Повітряних силах пояснили, що це означає

Росіяни регулярно обстрілюють Харків та область. Для авіаційного ураження регіону вони застосовують тактику "каруселі".

Відео застосування цієї тактики під час цинічних обстрілів мирного населення Харківщини росіяни регулярно викладають на своїх ресурсах. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Російські винищувачі вишиковуються в ряд

Ілля Євлаш розповів, що тактика "каруселі" в авіації полягає у тому, що декілька винищувачів вишиковуються у ряд та роблять пуски.

Мається на увазі, коли російські Су-34 та Су-35 зі сторони Харківщини заходять буквально в рядок – 4 – 5 літаків – і скидають свої керовані авіабомби вагою від 250 до 500 кілограмів,

– каже речник ПС.

Він додав, що неодноразово росіяни самі публікували відео на своїх каналах, де видно, що запускалося до чотирьох бомб одночасно.

"Звичайно, що це досить потужна сила, яку мають росіяни. Вона не прицільна, та вона може наробити багато горя", – додав Євлаш.

Аби боротися з цією тактикою, Повітряним силам України необхідні сучасні засоби, зокрема, йдеться про літаки F-16. За словами речника ПС, вони змогли б слугувати "стримувальним фактором для російської авіації та відігнати їх від лінії фронту та лінії держкордону".

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