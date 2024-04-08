Розбито пів сотні будівель і не тільки: які наслідки цинічних атак по Харкову

Початок квітня для харків’ян виявився дуже важким. Росіяни безперестанку атакували райони Харкова безпілотниками, плануючими боєприпасами та ракетами. Вже вкотре удари наносять саме по центральній частині міста.

Ніч з 7 на 8 квітня у Харкові видалася тихою. Однак самі харків’яни цьому вже дивуються, оскільки останні дні і ночі були дуже важкими для міста та області. Детальніше про наслідки російських атак розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Били по різних районах Харкова

7 квітня росіяни вдарили безпілотниками по Слов’янському району, потім в обід били по Шевченківському району – і це вкотре удари наносяться як по центральній частині Харкова, так і по спальній частині цього району. З різницею в 15 – 20 хвилин удар нанесли по Індустріальному району. Якщо вночі били безпілотниками, то вдень вдарили плануючими боєприпасами і після них – ракетами С-300 по промисловій частині Індустріального району, яка суміжна з приватними будинками.

Лише за 7 квітня постраждали п’ять людей: в чоловіка осколкові поранення, в решти – гостра реакція на стрес. У Шевченківському районі постраждав пункт незламності та працівники, які там перебували.

Внаслідок ударів по Харкову сталося кілька пожеж, пів сотні будівель розбито. І це не лише житлові приватні будинки, а й багатоповерхівки, гаражні кооперативи, готель, комерційна нерухомість. Також пошкоджені кілька освітніх закладів.

Страшні цифри

За перший тиждень квітня 39 людей у Харкові та області отримали поранення чи постраждали внаслідок ударів, і аж 13 жертв, серед яких троє рятувальників, які були на виклику.

Після удару по Шевченківському району на початку квітня загинули 7 людей: хтось перебував вдома, хтось у цей момент їхав на вулиці, а хтось був у транспорті.

Також ворог наніс ракетний удар по полю, де перебували працівники аграрного господарства. Є загибла людина.

Іще одна з жертв – 85-річна жінка, яка загинула в Куп’янську, коли росіяни нанесли сильний удар по житловій чотириповерхівці.

Як звучить Харків в умовах війни

Харків продовжує жити за графіками відключення світла. Наразі збільшили кількість годин, на які вимикають світло, – 8, інколи 9 годин.

Дуже багато генераторів зараз звучить у Харкові. У соцмережах та телеграм-каналах жартують, що зараз звук Харкова – це постійне гудіння генератора,

– сказала Анна Черненко.

Енергетики попередили харків'ян про існування дефіциту потужностей, тому окрім графіків вони вводять ще технічні та аварійні відключення. Графік у багатьох випадках є умовним.

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