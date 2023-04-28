Переплутали активність браконьєрів з контрнаступом ЗСУ: росіяни обстріляли село на Херсонщині

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення на деокупованій Херсонщині. Нещодавно вони обстріляли село Кізомис.

Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він додав, що для обстрілів окупанти використовують територію Каховської ГЕС, де за часів Радянського Союзу були збудовані бункери.

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Безглузде знищення інфраструктури села

Молчанов заявив, що російські військові використовують саморобні установки РСЗВ, схожі до таких, які використовують бойовики ХАМАСу проти Ізраїлю. Ця зброя не точна, але рросіян це не бентежить. Вони цілеспрямовано обстрілюють мирне населення.

Нещодавно вони обстріляли село Кізомис за допомогою крилатих авіаційних ракет. Активіст вважає, що це пов’язано з активністю браконьєрів у цьому районі.

Володимир Молчанов прокоментував ситуацію в регіоні: дивитись відео

"Місцеві браконьєри поставили засоби для вилову риби під час нересту. На це звернула увагу поліція, яка вночі діставала сітки та інше знаряддя. Думаю, що цю активність, особливо звуки швидкісних катерів поліції, росіяни переплутали з контрнаступом", – розповів Молчанов.

За його словами, це було безглузде знищення інфраструктури села. Також росіяни обстріли село біля Берислава, де загинула жінка і важко поранено її чоловіка.

Ситуація на Херсонщині