Росіяни збільшують кількість винищувачів Ту-95 біля України, – монітори

У Росії заявляли про припинення ракетних обстрілів України. Втім, моніторингові канали опублікували інформацію, яка може свідчити про те, що це неправда.

Російські телеграм-канали пишуть про нібито припинення ракетних атак із Ту-95МС, але Росія збільшує загальну кількість бортів поблизу України. Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторинговий канал Tracking.

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Скільки Ту-95 поблизу України

Збільшення бортів відбулося шляхом передислокації 2 Ту-95МС з авіабази "Українка" (Далекий Схід) на авіабазу "Енгельс-2" (у Саратовській області).

Загальна кількість Ту-95МС поблизу України станом на 06:10 07 листопада становила 20 одиниць:

️ "Оленья" – 12 Ту-95МС.

️ "Енгельс-2" – 5 Ту-95МС.

️ "Дягілєво" – 3 Ту-95МС.

Там також зазначили, що невідомо, на який час відбулась передислокація та з якою метою.

Щодо загальної активності, без змін. Щоденні тренування бортів Ту-95МС/Ту-160 з "Енгельс-2",

– мовиться в повідомленні.

Варто відзначити, що зазвичай ці винищувачі використовують для масованих атак по Україні.