"П'ятий вибух, мамо рідна": реакція телеведучого на прильоти у Києві потрапила у прямий ефір

Київ 8 липня масовано обстріляла російська армія ракетами різного типу, через що у столиці було чутно гучні вибухи. У мережі з'явилося відео, як телеведучий місцевого каналу "відчув" вибухи, які пролунали поблизу студії.

Мовиться про ведучого телеканалу "Київ" Славу Соломка. Відповідне відео з ефіру розповсюдили місцеві телеграм-канали.

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Якою була реакція Слави Соломка на вибухи у Києві

Після того, як в Києві оголосили повітряну тривогу телеведучі та основна команда телеканалу "Київ" пішла продовжувати знімати етер в укриття. Зрештою в столиці пролунали вибухи, на що Слава Соломка емоційно відреагував, сказавши кілька разів: "Очманіти".

Телеведучого просили продовжувати читати текст, але він продовжив емоційно висловлюватися про гучні звуки в українській столиці.

У нас тут будівлю ходором ходить, що читай?! Чули, ми у підвалі перебуваємо, у мене аж стіни затряслися. Я мало не перепудився,

– відреагував Соломка.

Слава Соломка почув вибухи у Києві під час прямого етеру: дивіться відео

Телеведучий сказав, що вибухи було дуже добре чутно. Після цього він закликав тих глядачів, які ще не перебувають в укритті, негайно туди піти.

"Ось я зараз сиджу в укритті, третій раз… четвертий раз… п'ятий… мамо рідна..." – висловився ведучий.

Соломка також звернувся до решти членів команди телеканалу, щоб всі негайно спустилися в укриття. Телеведучий наголосив, що йому було страшно від вибухів у Києві, які він почув, "навіть сидячи у підвалі".

До слова, російська армія 8 липня здійснила по Києву масовану ракетну атаку, внаслідок якої були загиблі і постраждалі. Подекуди на місцях прильотів ще розбирають завали і шукають тіла людей.

Окрім того, окупанти влучили і в дитячу лікарню "Охматдит", де лікувалися маленькі українці. Там 9 липня закінчили пошуково-рятувальну операцію: 2 особи загинули, 32 – було поранено.